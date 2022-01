Moneta Money Bank rozšířila nabídku investic o tři nové fondy. Najdete v nich dluhopisy i akcie

Moneta Money Bank rozšířila nabídku investic. Nově mohou klienti vložit peníze i do dluhopisů rozvinutých zemí, dluhopisů tzv. Nové Hedvábné stezky nebo akcií společnosti Amazon. Tři nové fondy patří do portfolia americké společnosti Invesco a Moneta je v rámci českého trhu jejich exkluzivním zprostředkovatelem.

Investice do těchto fondů banka nabízí v českých korunách a bez vstupního poplatku. Základní měnou fondů je americký dolar, měnové riziko je zajištěno. Minimální investice je 500 Kč.

Dlouhodobě neúčtujeme vstupní poplatky a tato cenová politika se nám vyplácí. I z tohoto důvodu nyní našim klientům připravujeme každé tři měsíce nové způsoby, kam uložit své úspory, uvedl manažer produktového týmu investic Moneta Money bank Tomáš Kapoun.

Investování můžete sjednat na pobočce nebo v internetovém bankovnictví a v mobilní aplikaci Smart Banka.

Prvním fondem z portfolia společnosti Invesco je Invesco Global Total Return Bond Fund, dluhopisový fond určený spíše pro konzervativní investování a pro klienty, kteří jsou ochotni akceptovat nižší kolísavost investice. Jeho zaměřením jsou investice do státních dluhopisů rozvinutých zemí – 35 % například investuje do amerických státních dluhopisů, které mohou být chráněné před inflací. Dle své rizikovosti je řazen do SRRI 3 a minimální investiční horizont je stanoven na 3 roky. Téměř polovina portfolia fondu má rating dluhopisů AAA. Fond navíc investuje v souladu s ESG.

Druhý fond je Invesco Global Consumer Trends Fund. Jde o akciový a velmi dynamický fond určený klientům, kteří hledají diverzifikaci v podobě fondů investujících do nadnárodních společností a do významných sektorů. Fond se zaměřuje na sledování spotřebitelských trendů a investuje do oborů, jako je e-commerce, kasina, videohry, online vyhledávání či turismus – do společností jako například Amazon, Sony nebo Booking.com. Jakmile se trendy spotřebitelů změní, fond také změní to, kam investuje. Na škále rizikovosti se fond řadí do SRRI 6 a minimální investiční horizont je stanoven na 5 let.

Třetím fondem je pak Invesco Belt and Road Debt Fund, což je dluhopisový dynamický fond, jenž investuje do dluhopisů rozvíjejících se zemí, a to 40 % do státních a 50 % korporátních dluhopisů „Nové Hedvábné stezky“. Fond je řazen dle své rizikovosti do SRRI 4 a minimální investiční horizont je stanoven na 5 let.

Zdroj: Moneta Money Bank