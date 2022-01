Cofidis spouští Cofidis Pay. Kombinuje odloženou platbu a nákup na splátky

Nebankovní poskytovatel úvěrů Cofidis spouští novou platební metodu pro financování nákupu zboží v e-shopech. Prostřednictvím Cofidis Pay mohou zákazníci internetového obchodu koupit nákup na splátky (Na splátky Cofidis Pay) v kombinaci s odloženou platbou (Platím později Cofidis Pay).

V rámci produktu Na splátky Cofidis Pay mohou zájemci získat úvěr od 2000 Kč do 50 000 Kč s úrokovou sazbou, jejíž výše závisí na délce splácení a začíná od 0 %. V rámci odložené platby Platím později Cofidis Pay je pak možné sjednat úvěr od 200 Kč do 10 000 Kč s odkladem platby na 16 – 45 dní (se splatností do 15. dne následujícího měsíce).

Po výběru zboží v e-shopu a volbě způsobu platby Cofidis Pay následují čtyři kroky k vyplnění žádosti a poté je nutné nahrát občanský průkaz. Do 60 vteřin by mělo dojít k samotnému schválení včetně automatického posouzení údajů v registrech. Smlouvu klient podepíše prostřednictvím SMS podpisu.

U opakovaných nákupů poté, co je zákazník rozpoznán zadáním telefonu a e-mailu, obdrží jednorázové heslo prostřednictvím SMS a nemusí opětovně zadávat všechny údaje.

Více informací o nové platební metodě najdete na webu cofidispay.cz.