Modrá pyramida se převlékne do barev Komerční banky. Z poboček budou poradenská místa

Modrá pyramida stavební spořitelna se od října začíná převlékat do barev své mateřské společnosti, Komerční banky. Z poboček stavební spořitelny se postupně stanou KB Poradenská místa. Exteriér i interiér všech 187 poboček by měl projít změnou nejpozději do poloviny příštího roku.





Změna vizuálu má posílit vnímání příslušnosti stavební spořitelny ke skupině Komerční banky. Nepůjde ale jen o ni. Kompetence stavební spořitelny by se měly rozšířit například o dotační poradenství. Modrá pyramida zároveň začne nabízet i produkty tzv. nové éry Komerční banky, což je koncept, který banka představila v první půli letošního roku.





Finanční poradci Modré pyramidy se nově stanou integrální součástí distribuční sítě skupiny Komerční banky s plnohodnotnou možností sjednávat vedle produktů stavební spořitelny i produkty a služby nové éry Komerční banky. Cílem je sjednotit nabídku produktů a služeb skupiny KB napříč distribučními kanály, a to včetně těch digitálních, vysvětlil změny Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny.

Pro klienty Modré pyramidy se však nic nemění, smluvní vztah i sjednané podmínky produktů zůstávají stejné. Společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. na českém trhu dále zůstává ve statutární podobě a s jejím názvem se klienti budou setkávat v oficiálních smluvních dokumentech nebo klientské komunikaci, doplnil Pupala.

Do poloviny roku 2024 podle něj dojde i ke změně webových stránek Modré pyramidy, které se z produktového hlediska stanou součástí webu Komerční banky. Informace k nabídce banky i stavební spořitelny budou v průběhu příštího roku sjednoceny na webové stránky Komerční banky www.kb.cz. Doména www.modrapyramida.cz ale nezanikne. Jen bude po migraci webu sloužit k tomu, aby uživatele, kteří do vyhledávače zadají Modrou pyramidu, automaticky přesměrovala na stránky Komerční banky.