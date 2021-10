Mladí mezi 18 a 20 lety mohou soutěžit o bezplatnou jízdenku pro cestování po Evropě

Evropská unie nabízí mladým lidem ve věku od 18 do 20 let soutěž, ve které mohou vyhrát až měsíc cestování (převážně) vlakem po EU. Zájemci o účast v soutěži DiscoverEU se do ní mohou hlásit do 26. října do 12 hodin.

Podmínkou pro účast v soutěži je datum narození v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2003, občanství v členské zemi EU (výjimka platí pro mladé ze Spojeného království, kteří se mohou hlásit taky) a uvedení čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu do přihlášky. Hlásit se mohou jednotlivci nebo skupiny do pěti členů včetně.

Vylosovaní získají časovou jízdenku Interrail v hodnotě 258 eur, se kterou mohou cestovat od začátku března 2022 do konce února 2023.