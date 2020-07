mBank znovu snižuje ceny hypoték, začínaji od 1,64 % p.a.

Poprvé mBank zlevnila hypotéky na konci března. Úrokovou sazbu hypoték s fixací na 5 let do 80 % LTV tehdy snížila o půl procentního bodu na 1,94 %. V současnosti nabízí u hypoték s fixací na 5 let do 80 % LTV sazbu 1,64 %. Průměrná sazba hypotečních úvěrů přitom podle informací společnosti Fincentrum Hypoindex klesá několik měsíců po sobě.

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesá již třetí měsíc v řadě. Stejně jako v květnu poklesla v červnu průměrná sazba hypoték o devět bazických bodů a dosáhla 2,21 procenta. Takto nízko byla naposledy na přelomu roku 2017 a 2018, uvedl Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



Úrokové sazby hypoték klesají už třetí měsíc v řadě.

Zlevňování hypoték a také uvolnění opatření České národní banky přispělo ke zvýšení zájmu o tento hypoteční produkt. Zájem o sjednání hypotečního úvěru je podle statistických údajů Fincentrum Hypoindex nejvyšší od listopadu 2018. Objem poskytnutých úvěrů se přiblížil k hranici 21 miliard korun. Stoupá i průměrná výše poskytnutého úvěru, která byla v červnu 2 748 954 korun.