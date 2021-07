Maláčová chce zastropovat školkovné v dětských skupinách pro děti do tří let

Cena za péči o děti od šesti měsíců do tří let v dětských skupinách by mohla být v budoucnu zastropovaná na 4000 Kč. Státní příspěvek se bude odvíjet od normativu pro soukromé mateřské školy a bude se lišit podle věku dítěte, uvádí zpráva ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Předlohu s touto změnou nyní schválila Poslanecká sněmovna.

Novela zákona o dětských skupinách ministryně práce Jany Maláčové má také doplnit požadavky na zajištění personálu. Půjde např. o povinnost mít vždy alespoň jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním, a při péči o děti starší tří let zajistit alespoň po dobu 20 hodin týdně pečující osobu s pedagogickým vzděláním.

Podpora ze státního rozpočtu bude podle novely vázaná na smlouvy s rodiči, nebude se tedy odvíjet od skutečné docházky jako je tomu doposud. Předloha také zavádí povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a standardy kvality poskytované péče. Kromě úpravy odborné způsobilosti pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum dojde k vytvoření nové profesní kvalifikace „chůva pro děti v dětských skupinách“ s důrazem na zdravotnické vzdělání a vývojovou psychologii.

Zákon přináší stabilní financování a upravuje pravidla pro fungování zařízení, která pečují o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Tato péče by měla být finančně i místně dostupná pro všechny rodiny, které ji chtějí nebo potřebují využít. Měla by zároveň splňovat požadované vyšší standardy kvality péče o děti, uvedla Maláčová, podle které je je potřeba zákon přijmout hlavně proto, že během první půlky roku 2022 skončí podpora dětských skupin z evropského sociálního fondu. Je potřeba upravit způsob financování ze státního rozpočtu tak, aby mohly bez problémů pokračovat v činnosti i po tomto datu, uvedla ministryně práce s tím, že z Národního plánu obnovy bude vyčleněno 7 miliard korun na výstavbu nových dětských skupin a rekonstrukci stávajících.

Opoziční poslankyně Markéta Pekarová Adamová na schválenou změnu reagovala na sociálních sítích: