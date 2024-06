Majetkové pojištění od Generali České dostalo nový kabát. Pojišťovna rozšířila krytí hned v několika oblastech

Autor: Depositphotos

Generali Česká inovovala své majetkové pojištění. Produk Můj majetek 2.0 by měl nabídnout širší rozsah pojistného krytí.

Na facelift majetkového pojištění jsme nahlíželi skutečně inovativním a komplexním pohledem. Přinášíme unikátní rozsahy na trhu, nová rizika nebo jejich vylepšené parametry, nové benefity, rozšířenou územní platnost nebo navýšené pojistné limity, vyjmenovala Jana Flajšarová, senior manažerka produktového managementu občanského neživotního pojištění v Generali České pojišťovně.

U pojištění stavby pojišťovna nově nabízí balíček All risk, jenž kryje všechna pojistná nebezpečí do plné pojistné částky (plní se tedy za všechna rizika, která nejsou ve smlouvě striktně vyloučena). Kromě toho přináší allriskové pojištění stavebních součástí včetně technické poruchy strojních a elektronických zařízení. Bonusem nového balíčku All risk je krytí finančních ztrát, ke kterým dojde v důsledku nefunkčnosti fotovoltaické elektrárny. Dále jsou kryty i estetické škody na pojištěných stavbách, a to až do limitu 100 tisíc korun, doplnila Flajšarová.

Další novinka se týká fotovoltaických elektráren (FVE) a umožní sjednat pojištění samostatné FVE bez vazby na pojištění stavby nebo domácnosti. Pojištění FVE tak nově mohou sjednat i ti klienti, kteří realizují FVE na střeše činžovního domu, na balkónu panelového domu nebo např. na střeše garáže.

Pojištění samostatné FVE kromě standardně sjednávaných pojistných nebezpečí obsahuje možnost sjednat i krytí škod, ke kterým dojde v důsledku technické poruchy, vysvětlila senior manažerka z Generali české pojišťovny.

Zároveň doplnila, že pokud je FVE součástí pojištěné stavby, tak je pojištěna proti všem sjednaným nebezpečím, navíc s možností sjednat připojištění strojních a elektronických škod, včetně finančních ztrát FVE po pojistné události. Sjednáte-li balíček All risk, je kryto vše automaticky.

Pojištění staveb zároveň už v základu automaticky řeší zelené střechy realizované odbornou firmou. Pojistná ochrana se vztahuje na všechna pojistná nebezpečí, na která je pojištěna stavba, a zároveň platí, že jsou pojištěny všechny vrstvy zelené střechy (tedy vegetaci, substrát, filtraci, drenáž apod.) vč. rostlin.

Stane-li se, že dojde u pojištění stavby ke škodě velkého rozsahu, pojišťovna podle své zprávy uhradí nad sjednanou pojistnou částku i náklady na realizaci ekologických opatření, které souvisí s evropskou politikou spojenou s energetickou náročností staveb. Tyto náklady mužete čerpat na nákup FVE, tepelného čerpadla nebo zásobníku na sběr dešťových vod, a to až do výše 500 tisíc Kč.

Pojišťovna nabízí i vlastní řešení pojištění chytrých spotřebičů v domácnosti, které se ovládají mobilním telefonem, počítačem nebo jiným chytrým zařízením. Pojišťovna pro tento typ spotřebičů (lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky apod.) připravila allriskové pojištění s plněním do plné pojistné částky v případě jejich poškození nebo zničení. Spotřebiče se stářím do 5 let hradí v nových cenách.

V rámci pojištění Můj majetek 2.0 také nově nabízí pojistku Freestyle, určenou pro dobrodruhy, digitální nomády nebo ty, kteří často cestují (nejen) do zahraničí. Produkt umožňuje sjednat pojištění věci osobní potřeby pro případy poškození, zničení nebo ztráty v důsledku základních živlů nebo např. odcizení. Pojištěna jsou i vlastněná zvířata a pod ochranu je možné zahrnout také sportovní vybavení, přenosnou elektroniku nebo pojištění věcí v zavazadlovém prostoru auta. Balíček platí po celém světě. Limity je možné sjednat od 50 do 200 tis. Kč, přičemž limit ve výši 100 tisíc Kč vyjde zhruba na 150 Kč měsíčně.

Klienti, kteří budou udržovat své pojistné smlouvy aktuální a vyhnou se tak podpojištění, mohou počítat s vybranými benefity, které jim Generali Česká pojišťovna nově a automaticky poskytne, popisuje dále Flajšarová s tím, že jde o Divokou kartu, kdy má pojištěný vždy nejširší rozsah pojistného krytí na trhu (klientovi je uhrazena škoda z pojistného nebezpečí, které má konkurenční pojišťovna ve standardním rozsahu, aniž by jím Generali Česká disponovala). Dále jde o Zmařenou akci, kdy klientům pojišťovna finančně kompenzuje plánovanou akci, kterou překazí nečekaná pojistná událost na pojištěném domě či bytě (např. jde o svatbu, rodinnou oslovu, dovolenou, lázeňský pobyt nebo kulturní a sportovní akci). V takový moment pojišťovna hradí za přesně stanovených podmínek prokazatelně vynaložené náklady spojené s neuskutečněnou akcí až do limitu 50 000 Kč, upřesnila Flajšarová. Stres benefit pak představuje finanční injekci v případě vzniku rozsáhlé škody na pojištěné stavbě. Formou paušálu 50 000 Kč klient dostane peníze na nákup osobních věcí, taxi, útratu za stravu apod. bez nutnosti dokládání účtů.

V rámci pojištění Můj majetek 2.0 je možné sjednat i pojištění odpovědnosti (včetně pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti), dlouhodobé cestovní pojištění, pojištění nákladů léčení nemoci a úrazu psů a koček. Tzv. Chytré cestovní pojištění je možné sjednat na dobu neurčitou a platí na území ČR i celého světa. Doba jednoho výjezdu je 60 dní a vztahuje se max. na 7 osob bez ohledu na to, zda jde o turistickou či pracovní cestu.