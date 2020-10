Liška založí stavebko zdarma nebo se slevou a snížila bonusový úrok

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) nabízí založení stavebního spoření zdarma do 30. listopadu 2020. Akce platí pro klienty od 18 do 50 let do cílové částky 150 000 Kč. Při sjednání cílové částky nad 150 000 Kč ČMSS sleví 1500 Kč z úhrady za uzavření smlouvy. Akce platí při sjednání on-line i na pobočce.

Spořitelna zároveň snižuje bonusový úrok z 0,6 na 0,4 %. Základní úrok ve výši 0,6 % zůstává beze změny.

Pokud si u ČMSS sjednáte nezajištěný úvěr a vedení běžného účtu v ČSOB, dostanete slevu z úrokové sazby. Sleva za tuto kombinaci se zdvojnásobila na 0,8 procentního bodu. Minimální sazba nezajištěných úvěrů se tím dostane na 3,5 %, zajištěný úvěr od Lišky lze získat za 1,69 %.