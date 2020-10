Pojišťovny Kooperativa a ČPP pomohou s trasováním nakažených

Call centra pojišťoven Kooperativa a ČPP se od 15. října 2020 zapojují do trasování pro hygienické stanice. Provozní doba infolinek bude z těchto důvodů dočasně upravena. Pro klienty obou pojišťoven budou infolinky k dispozici jen ve všední dny v čase od 8:00 do 17:00 hodiny. Omezená provozní doba infolinek bude platná do konce současných vládních opatření, tj. do neděle 1. listopadu 2020.

O této úpravě rozhodlo vedení obou společností především z důvodu pomoci s trasováním, kterým naši zaměstnanci výrazně pomohou všem hygienickým stanicím v ČR, které jsou v současné době z důvodu výrazného nárůstu pozitivně testovaných přetížené a nestíhají trasovat ty, kteří s nimi byli v úzkém kontaktu, říká Milan Káňa tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Pojišťovny Kooperativa a ČPP se tak připojují k dalším subjektům, které se rozhodly, že se zapojí do trasování. Patří mezi ně například Generali Česká pojišťovna, či pojišťovna Direct.