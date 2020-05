 »   »  Letos budeme na stát pracovat o měsíc déle než loni

Den daňové svobody letos připadá na 24. června 2020. Na stát tak budeme pracovat ještě jeden měsíc. Celkem to od počátku roku dělá 175 dní, od 24. června pak začneme vydělávat sami na sebe. Letos na stát budeme pracovat nejdéle od roku 2000, kdy Liberální institut Den daňové svobody počítá. Oproti loňsku budeme na stát pracovat zhruba o měsíc déle. Za každých 20 tisíc Kč, co nám tento rok zůstanou na vlastní spotřebu, stát přerozdělí dalších 18 270 Kč.

Vláda bohužel toto období prosperity nevyužila k tomu, aby se připravila na recesi, která nutně musela jednou přijít – byť nikdo nemohl samozřejmě očekávat, o jak závažnou a unikátní krizi půjde. Reformy veřejných financí jsme se v minulých letech nedočkali. Finanční rezerva, kterou by vláda bývala mohla díky roky trvajícímu hospodářskému růstu vytvářet, pokud by aktivně usilovala o přebytkové rozpočty, by se nám nyní velmi hodila na podporu bezprecedentně zastavené ekonomiky, komentuje vládní hospodaření Jiří Nohejl, hlavní ekonom Liberálního institutu.

Institut pro výpočet Dne daňové svobody využívá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Jde totiž o výdaje, které je potřeba financovat daňovými příjmy a které je v případě deficitních rozpočtů nutné splácet v budoucnu.

Den daňové svobody v letech 2000 až 2020