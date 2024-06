Letecká doprava: Na co máte nárok v případě zpožděného letu nebo ztraceného zavazadla?

Autor: Depositphotos

Cestující v letecké dopravě mají v případě výraznějších komplikací na cestě nárok na občerstvení, ubytování a případně i odškodnění. Kompenzace vychází z evropského nařízení a týká se jen letů z letišť na území EU nebo letů z letišť mimo EU na letiště v EU, pokud je letecký dopravce z EU).





V případě zrušení letu máte nárok na vrácení peněz za letenku za neuskutečněnou cestu nebo za její část. Pokud jste byli o zrušení letu informováni méně než 14 dnů před uskutečněním letu, máte rovněž nárok na finanční kompenzaci, jejíž výše se pohybuje v rozmezí 250 až 600 eur na osobu v závislosti na délce letu, informovala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Právo na finanční odškodnění odpadá v případě, že byl let zrušen z důvodu vyšší moci, tedy např. kvůli přírodní katastrofě, stávce apod.

Kromě vrácení peněz za letenku vás může dopravce přesměrovat za

srovnatelných podmínek do cílové destinace přes jiný let. Pak nezískáváte nárok na vrácení peněz za letenku. Stále však můžete mít nárok na náhradu, pokud jste

nebyli o zrušení informováni více než dva týdny předem. Vedle zmíněných nároků máte dále nárok na stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, upřesnila Hekšová s tím, že pokud byste museli čekat na další let do dalšího dne, máte nárok i na ubytování po nezbytnou dobu.

Kompenzaci můžete získat i za zpožděný let. Pokud na něj musíte čekat déle, získáváte nárok na bezplatnou stravu a občerstvení. Nárok se liší podle délky zpoždění a délky letu:

2 hodiny a více u letů do 1500 km,

3 hodiny a více u letů v rámci EU delší než 1500 km,

3 hodiny a více u ostatních letů od 1500 km do 3500 km,

4 hodin a více u všech ostatních letů.

V případě, že je očekávaný čas odletu alespoň o den později než ten původně oznámený, máte právo na bezplatné ubytování v hotelu.

Dostanete-li se do cíle s více než tříhodinovým zpožděním, máte také nárok na náhradu škody za stejných podmínek, jako při zrušení letu.

Pokud dojde během přepravy k poškození, ztrátě nebo zpoždění zavazadel musí letecký dopravce vyplatit náhradu, která se může vyšplhat až do výše 40 tisíc korun (dle konkrétní události). Poškozené zavazadlo reklamujte přímo na letišti, nejpozději do 7 dnů. O poškození si nechte sepsat protokol, do kterého uvedete i informace týkající se kupní ceny či jak je zavazadlo staré, radí Hekšová, podle které letecký dopravce zodpovídá i za zpoždění či ztrátu zavazadla. Chybí-li vám kufry, nahlaste to hned na letišti. I v tomto případě máte podle Hekšové nárok na proplacení věcí osobní potřeby, které jste si museli nakoupit v destinaci, například zubní kartáček či náhradní oblečení, apod.

Pokud máte k nárokům cestujících v letecké dopravě další dotazy, můžete se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu na čísle 299 149 009 nebo ji kontaktovat elektronicky.