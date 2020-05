 »   »  Leo Express zavedl kurýrní služby, zásilku přepraví za 69 Kč

Želeniční dopravce Leo Express umožňuje doručení zásilek z Ostravy do Prahy, z Kolína do Pardubic či Olomouce. Přepravu si můžete objednat vyplněním formuláře na webových stránkách le.cz/zasilky. Jednotná cena přepravy je 69 korun za každý kus zásilky. Od 1. května je umožněna také přeprava na trase do Starého Města u Uherského Hradiště.

Funguje to tak, že zásilku po jejím potvrzení přinesete ve vybrané zastávce k vlaku a předáte ji palubnímu personálu. Ten ji následně předá proti podpisu osobě, které je určena. Maximální hmotnost přepravované zásilky je 15 kilogramů.

Přeprava je umožněna na komerčních spojích Leo Express a její nabídka se bude rozšiřovat s přibývajícími spoji, jejichž nasazení je plánováno v závislosti na poptávce v průběhu května a června, informoval dopravce.