Kovanda: Investoři se bojí inflace. Ta může paradoxně zpomalit růst cen nemovitostí

Inflace je v poslední době skloňovaná jako obávaný faktor, který znehodnotí úspory, pokud je necháte ležet ladem. Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank je pravděpodobnost trvalejší výrazné spotřebitelské inflace v pásmu 3 – 5 % jen zhruba pětinová a spíše se ještě snižuje, hlavně s ohledem na nejnovější vývoj v Číně.

Ekonom poukazuje na nečekaně brzké a výrazné uvolnění čínské měnové politiky z minulého týdne, které je podle něj dosud nejzávažnějším varováním, že post-pandemické zotavení zdaleka nemusí být tak hladké, jak se letos na jaře věřilo. Zásadnější neduhy čínské ekonomiky a její pomalejší než předpokládané zotavení z covidu by neblaze poznamenaly celý svět, způsobily dezinflační tendence a pokles ceny surovin i materiálů, vysvětluje Kovanda.

Ekonom zároveň připouští, že i když je pravděpodobnost trvalejší výrazné inflace v ČR spíš nižší, vyloučit ji rozhodně nelze: střednědobě nelze vyloučit, že se zdražení cen vstupů přenese nejen do spotřebitelských cen, ale také začne formovat inflační očekávání a skrze jejich vzestup pak ovlivňovat například mzdová vyjednávání. Ale ani to by ještě k trvaleji navýšené inflaci nestačilo. Musely by se přidat také dlouhodobé faktory. Těch ovšem oproti uplynulým letům přibývá a jsou hlavně demografického, geopolitického a technologického rázu.

Konkrétně jde o stárnutí čínské populace, což může znamenat úbytek pracovní síly a růst tlaku na tamní mzdy, kdy Čína přestává být levnou dílnou světa, čímž stoupá geopolitická asertivita tamního režimu. Na obzoru je nová studená válka, mezi Čínou a USA. Těžko předjímat podobu studenoválečnického střetu 21. Století. Deglobalizační tendence, které takřka zákonitě vyvolá, ovšem představují další dlouhodobě působící inflační faktor. Práce se totiž v jeho důsledku sice vrátí z Číny do Evropy nebo USA, avšak Francouz, Němec nebo Američan za ni budou žádat daleko vyšší mzdu než Číňan, upozornil Kovanda, podle kterého pandemie navíc obnažila zranitelnost mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců, takže i kdyby ke studené válce nedošlo, mezinárodně činné firmy se stejně budou snažit tyto řetězce zkracovat. Což je jen další inflační tlak, protože do jejich stávající délky, zahrnující třeba i tři kontinenty, je firmy natáhly právě proto, aby produkční ceny co nejvíce srazily. Zkrácení řetězců sice zvyšuje jejich odolnost vůči globálnímu otřesu typu pandemie, avšak zároveň zvyšuje nákladnost vlastní výroby.

V neposlední řadě je podle ekonoma mocným inflačním tlakem i environmentálně šetrnější technologie, která je dražší.