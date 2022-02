Kooperativa zahrne potvrzení o pojistce odpovědnosti do elektronické kartičky v mobilu

Kooperativa pojišťovna svým klientům, kteří si sjednají cestovní pojištění i s pojištěním odpovědnosti v zahraničí, zahrne potvrzení o odpovědnostní pojistce do elektronické kartičky v mobilu.

Více si přečtěte v článku: Lyžovačka v Itálii: Jak si pojišťovny poradily s novými povinnostmi pro turisty?

Reagujeme tak na povinnost sjednat si při cestách do Itálie pojištění odpovědnosti a mít u sebe potvrzení o jeho sjednání pro případ kontroly. Klienti, kteří si kartičku nenainstalují do chytrého telefonu, samozřejmě potvrzení obdrží v tištěné podobě. Klientům, kteří si pojištění odpovědnosti sjednali před koncem roku 2021, jsme už potvrzení odeslali, informovala Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.

Kromě toho bude nově Kooperativa z pojištění léčebných výloh v zahraničí nadstandardně hradit náklady související s léčením při onemocnění Covid i v červeně označených zemích. A to v rámci cest, které končí nejpozději 31. 3. 2020.

Pro náhradu nákladů v případě karantény a nikoli izolace (tedy jen rizikový kontakt, ne pozitivní test) pojišťovna nabízí pojištění Karanténa, které kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR v důsledku výskytu onemocnění Covid. Pojištění je možné sjednat s územní platností pro Evropu nebo celý svět a vztahuje se na pobyty do maximální délky 30 dní. Pojistka neplatí pro ty nejrizikovější země, do kterých ministerstvo zahraničí zakáže kvůli koronaviru vstup.

Pokrytí situace, kdy musíte zrušit dovolenou kvůli nařízené karanténě či izolaci pak řeší pojištění Storno.