Kooperativa k majetkovému pojištění nově nabízí cykloasistenci

Kooperativa pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti a nemovitosti nově cykloasistenci. Získají ji noví i stávající klienti, kteří mají majetek pojištěný ve variantě Komfort.

V případě nefunkčnosti jízdního kola nebo nehody zavoláte asistenci, drobnější závady technik opraví na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů nebo do jiného vámi určeného místa až do vzdálenosti 50 km. A cykloasistence vám pomůže třeba i v případě lehčího úrazu, informoval Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě. Dodal také, že asistenční služba je zajištěna i v zahraničí, maximálně do vzdálenosti 30 km od českých hranic.

Limit plnění pro jeden asistenční zásah je 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby pak 15 000 Kč.

Kooperativa také do majetkových asistenčních služeb zahrnula nové řemeslné práce a zvýšila poskytované limity plnění.

Další změnou je podpora zabezpečení domácnosti a nemovitosti chytrými senzory − pohybovými, vodními či třeba kouřovými (jde o tzv. IoT produkty). Toto moderní zabezpečení bereme jako prvek prevence před vznikem rozsáhlejších škod. Proto v případě, kdy pojištěné věci byly v době vzniku škody prokazatelně chráněny IoT produktem a škoda vznikla působením střeženého rizika, nebudeme při stanovení pojistného plnění nikdy uplatňovat spoluúčast, vysvětlil Reitermann.

U pojištění nemovitosti ve variantě KOMFORT klienti také nově získají automatickou ochranu i proti škodám způsobeným zhotovitelem při stavebně-montážních pracích. Pojištění domácnosti zase nově kryje i stavební součásti vně bytu, jako jsou například žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace nebo tepelná čerpadla. Rozšířeno bylo i pojištění odpovědnosti z vlastnictví či držby nemovitostí, které se nově týká všech nemovitostí, které pojištěný nebo členové jeho domácnosti vlastní či spoluvlastní.