Komerční banka oficiálně (naplno) spustila bankovní identitu

Komerční banka 24. března 2021 naplno spustila Bankovní identitu. Pokud služby banky využíváte, můžete se nyní přihlašovat do portálu státní správy stejným způsobem, jakým vstupujete do svého internetového bankovnictví MojeBanka.

Bankovní identita přináší zjednodušení a zrychlení komunikace se státem. Stačí mít zřízené internetové bankovnictví MojeBanka a mít aktivní jednu z bezpečnostních metod pro ověřování totožnosti, nejlépe KB Klíč, uvádí Jakub Vlček, manažer pro Bankovní identitu v Komerční bance.

Přes Bankovní identitu vyřešíte své daně

Jednou z prvních možností, jak využít služby Bankovní identity KB je podání daňového přiznání na stránkách online finančního úřadu mojedane.cz.

Elektronicky je možné podat daňové přiznání přes datovou schránku už řadu let. Datovou schránku ale bylo doposud možné zřídit většinou jen osobně, a to Čechy od tohoto způsobu podání spíše odrazovalo. Díky Bankovní identitě KB ale nyní mohou komunikovat se státní správou z domova, bez nutnosti se kdekoli dále registrovat. Jejich identifikaci směrem k digitálním službám státu zajistí banka, říká Jakub Vlček.

Přes Bankovní identitu můžete využívat nejen online finanční úřad na mojedane.cz, ale i eportál ČSSZ a Portál občana se všemi jeho službami. Mezi nejčastější žádosti v Portálu občana patří třeba bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík či žádost o využití údajů z Registru obyvatel. Sčítání lidu bude probíhat on-line od 27. března do 9. dubna 2021.

Výhodou Bankovní identity KB je nejen zjednodušená identifikace, ale i to, že se do formuláře předem vyplní vaše osobní údaje, že formulář nemusíte vyplnit najednou, ale i po částech – práci si uložíte a vrátíte se k ní později, doplňuje Jakub Vlček.

Služby veřejné správy, které už nyní fungují přes bankovní identitu, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách. Jejich seznam bude postupně doplňován.

V březnu spustila bankovní identitu i Air Bank.

Akreditaci od ministerstva vnitra k poskytování služeb bankovní identity má v tuto chvíli pět bank:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

Začátkem letošního roku spustila bankovní identitu k prokázání totožnosti při vstupu do Portálu občana Česká spořitelna. Během ledna službu aktivovala pro 1,6 milionu klientů, kteří ji do té doby využívali k přihlašování do internetového bankovnictví George. Od ledna se přes bankovní identitu mohou k vybraným službám státu přihlašovat také klienti ČSOB. Ta ji po ukončení testovacího provozu oficiálně spustila 13. ledna.

Komerční banka zahájila pilotní provoz služby 25. ledna. Ostrý provoz měla spustit v pondělí 1. března, ale kvůli technickým potížím toto datum odložila. Bližší informace si můžete přečíst v článku: Na úřad online můžete už s pěti bankami. Které budou další?