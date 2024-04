Klienti mBank mohou nově otevírat dětské účty i online

Autor: Root s využitím DALL-E

Klienti mBank mohou nově otevřít svým dětem běžný účet elektronicky. Dětské účty zakládá banka klientům od narození do dovršení 15. roku. Neklienti, kteří by chtěli online založit dětský účet musí nejprve založit běžný účet sobě (jde to také online) a následně pak dítěti.





K založení dětského účtu je třeba barevně naskenovat rodný list a občanský průkaz nebo pas dítěte. Dokumenty se nahrávají do mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Druhý doklad je nutné předkládat jen v případě, že žádáte pro dítě také o platební kartu. Tu banka vydá dětem od osmi let. Smlouvu je možné následně podepsat přes SMS.





Rodiče mají přehled o pohybech na účtu a jeho zůstatku a na kartě jsou nastaveny limity. K účtu si děti mohou otevřít až 4 spořicí účty eMax Plus, informovala Karolína Hladíková, produktový specialista mBank.

Dětský účet od mBank je bez poplatku za vedení, stejně jako vydání platební karty, tři výběry z jakéhokoli bankomatu a vklad přes vkladomat.