Kdy (ne)musíte platit koncesionářské poplatky?

Povinnost platit měsíční poplatek za vlastnictví nebo užívání televizního a rozhlasového přijímače nám ukládá zákon. Není přitom důležité, jestli máte televizi jen jako suvenýr z dovolené. Pokud je technicky způdobilý a funkční, musíte za něj poplatek odvézt. Rozhodující je to, zda jej vlastníte nebo máte alespoň jeden měsíc k dispozici. Například pokud žijete v pronajatém bytě, povinnost úhrady těchto poplatků vzniká vám coby nájemci, ačkoliv je vlastníkem přijímače pronajímatel, říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Poplatníkem se stáváte ve chvíli, kdy splníte oznamovací povinnost vůči provozovateli vysílání – tedy když podáte přihlášku k úhradě poplatku. To je potřeba provést do 15 dnů ode dne, kdy vám povinnost úhrady poplatku vznikla, například nastěhováním do nového bydliště.

Měsíční poplatek za rozhlasový přijímač činí 45 Kč, v případě televize je to 135 Kč.

Zákon ale pamatuje na ty, kterým by úhrada poplatků mohla přece jen zkomplikovat rozpočet. Této povinnosti jsou zproštěny například osoby postižené trvalou slepotou nebo hluchotou či osoby s nízkými příjmy. Tedy ti, jejichž čistý příjem za uplynulé čtvrtletí nepřesahuje 2,15 násobek životního minima.

Příjemcem vybraných poplatků jsou veřejnoprávní média – tedy Česká televize a Český rozhlas, které z prostředků financují svůj provoz. Jestliže nemáte ani televizi a ani rozhlasový přijímač, nemusíte poplatek platit. Pak je ale na místě zaslat České televizi či Českému rozhlasu čestné prohlášení a s touto skutečností je seznámit. Případně můžete počkat až do chvíle, kdy vás tyto instituce formou dopisu samy osloví. Pak je ale nutné pohlídat si datum vaší odpovědi, protože lhůta pro zaslání čestného prohlášení činí pouhých 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Někoho by mohlo napadnout, že domácností je po celé zemi tolik, že právě na tu jeho by se v případě neplacení určitě nepřišlo. To je ovšem omyl. Za poplatníka koncesionářských poplatků se totiž považuje ten, kdo je odběratelem elektrické energie. V rámci kontroly tedy stačí pouze porovnat evidenci poplatníků s databázemi odběratelů elektřiny.

Pokud se zjistí, že byste poplatky měli platit a neplatíte, hrozí vám jednak úhrada dlužné částky a jednak pokuta. Ta činí 5000 Kč v případě Českého rozhlasu a 10 000 Kč v případě České televize.