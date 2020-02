 »   »  Kdy můžete kvůli koronaviru zrušit zájezd bez storno poplatku?

Veronika Němcová

Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) informovala o podmínkách zrušení zájezdu v souvislosti s obavami z nákazy koronavirem. Aby zákazník mohl odstoupit od smlouvy o zájezdu pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti bez povinnosti platit storno, musí být podle asociace splněny dvě podmínky:

před zahájením zájezdu nastaly v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí nevyhnutelné a mimořádné okolnosti

tyto okolnosti mají významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení.

Koronavirus je mimořádnou a nepředvídatelnou okolností. Nicméně, aby jeho výskyt zakládal právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez povinnosti hradit smluvní stornopoplatek, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování služeb zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. Každý případ tak musí být posuzován jednotlivě, uvedl Jan Papež z ACK ČR.

Pokud vznikne mimořádná okolnost během vaší dovolené, jsou podmínky následující:

pokud cestovní kancelář v průběhu zájezdu usoudí, že je zjevné, že místo určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostřední okolí mimořádná událost zasáhne, může nabídnout zákazníkovi náhradní plnění zájezdu – přesunutí zákazníků na jiné místo pobytu nebo pomoc při zajištění návratu do České republiky.

pokud je zákazníkovi nařízena karanténa v místě pobytu, může tato přesáhnout délku pobytu zájezdu. Všichni zákazníci mají nárok na pomoc v nesnázích od cestovní kanceláře. Jedná se zejména o sdělení potřebných informací o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoc při komunikaci na dálku a pomoc při hledání náhradní dopravy zpět do České republiky.

Zákazník, který je v karanténě, má dle českých právních předpisů nárok na dávky nemocenského pojištění, je-li řádně pojištěn. Zákazníkům by mělo být v místě pobytu vystaveno potvrzení o nařízené karanténě. To je, pokud jsou služby poskytovány na území EU, postaveno na roveň českému potvrzení o nařízení karantény. Toto potvrzení musí zaslat zaměstnanec svému zaměstnavateli do České republiky, aby mu mohl vyplácet náhradu mzdy. Cestovní kancelář nemá povinnost odškodňovat zákazníky, kteří museli být v karanténě.

Postup v případě prodeje samostatné letenky

Cestovní kancelář je obvykle v případě prodeje letenek nikoliv pořadatelem letu, ale zprostředkovatelem prodeje letenky pro leteckou společnost. Není proto v její pravomoci samostatně rozhodnout o změně či stornu letu/letenky mimo rámec smluvních podmínek, jelikož takovou pravomoc má jen letecká společnost.