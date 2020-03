 »   »  Každý desátý Čech v loni změnil banku

Lenka Kašparová

Nejčastěji lidé v loňském roce odcházeli od České spořitelny (27 %), Komerční banky (16 %), nebo Moneta Money Bank (15 %). Celkem svou hlavní banku, na jejíž účet si lidé nechávají posílat výplatu a kterou nejčastěji používají pro běžné placení změnilo 10 % Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který dělala pro Air Bank. Do výzkumu se zapojilo 900 respondentů ve věku 18 až 60 let.

Důvodem, proč klienti mění svou hlavní banku, nejsou už jen poplatky, ale i dostatečně zajímavá nabídka služeb a také míra pohodlí. Stále více klientů si dnes chce prakticky cokoliv jednoduše a rychle zařídit online přes chytrý telefon a stejnou službu očekávají i od své banky, říká Petr Šmíd, vedoucí výzkumu trhu Air Bank.

Jenom jednu banku využívá v současnosti 41 % Čechů, dvě banky má 29 % lidí. Tři a více účtů u různých bank má 28 % dotázaných. Zájem Čechů otevřít si více účtů u různých bank podle výzkumu roste. Důvodem může být sjednání hypotéky nebo třeba výhodnější spořicí účet, případně jednoduchá obsluha mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví u konkurenční banky.