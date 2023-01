K jízdence na cestu v první půli února busem či vlakem nabízí RegioJet druhou bezplatně

Autor: Depositphotos

Dopravce RegioJet spustil předprodej jízdenek na speciální valentýnskou nabídku. V rámci ní nabízí k jedné zakoupené jízdence druhou bez poplatku.





Akce se vztahuje na všechny mezinárodní autobusové i vlakové jízdenky s odjezdem v období od 6. do 16. února 2023, kdy cestující zaplatí při nákupu jízdenek pro dvě osoby jen jednu.





Přehled destinací najdete na webu dopravce, ceny pak v rezervačním systému.

Počet jízdenek do každého spoje je omezen, akce platí od data spuštění až do vyprodání. Stačí v rezervačním systému najít v daném termínu cílovou destinaci a zadat dvě osoby. Ceny se automaticky zobrazí v akční nabídce, uvedla ředitelka autobusové dopravy Dita Tomešová a dodala, že na jízdenky zakoupené za akční cenu se vztahuje storno poplatek 100 % a není možná jakákoliv změna. Jízdenky je možné koupit jen prostřednictvím webu či aplikace. Prodej na pobočce není možný.

Např. cesta do Benátek vyjde v rámci valentýnské akce pro dva 49,9 euro. Za stejnou cenu vyjde i cesta pro dva do Paříže, Milána či Lyonu. Curych vychází při akční ceně na 39,9 euro a Londýn na 71,9 euro pro dvě osoby. Cesta vlakem do Vídně vyjde pro dva na 13,8 euro, do Budapešti pak na 19,8 euro pro dvojici. Za akční cenu se dají navštívit všechny zahraniční destinace, které RegioJet standardně obsluhuje.