Firmy neplánují masivní propouštění, někde i porostou mzdy, říká ministr Jurečka

Autor: Depositphotos

Osm z deseti větších firem plánuje v roce 2023 přijmout nové zaměstnance. Menší firmy se tolik rozrůstat letos nebudou, nové pracovníky hledá je 13 % z nich. Dvě třetiny zaměstnavatelů se chystají zvýšit mzdy. Ukázal to průzkum Ministerstva práce a sociálních věcí a společnosti LMC mezi 40 tisíci zaměstnavateli v České republice. Průzkum probíhal v listopadu loňského roku.





Podařilo se nám získat přímou zpětnou vazbu od více než 40 tisíc respondentů. Od drobných přes malé, střední i velké zaměstnavatele. Dostali jsme se díky tomu ke zcela unikátním zjištěním, které nám pomohou v plánování budoucích kroků. Zaměříme se mimo jiné na posílení kariérního poradenství nebo rekvalifikace, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).





Podle tohoto průzkumu se firmy necítí být v existenčním ohrožení, ale bojují s drahými cenami energií. To jako částečné ohrožení vnímá 75 %. Problémem jsou také drahé suroviny a další vstupy. Firmy je řeší maximálním možným šetřením, což jim ale nedovoluje investovat do svého rozvoje. Polovina firem vyměnila energeticky náročná zařízení za úspornější, nebo to má v plánu. Zateplují budovy a optimalizují využívání energií. Mzdy se chystá zvyšovat dvě třetiny dotázaných firem, přičemž by se mělo jednat o navýšení o 6 – 10 %.

Za největším ohrožením v podobě drahých energií a surovin firmy nejvíce stresuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a také snížení počtu zakázek. To je dáno právě tím, že se ostatní firmy snaží také ušetřit.