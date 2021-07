Jízdenku Interrail pořídíte do 3. srpna s 10% slevou

České dráhy nabízí ve spolupráci s Eurailgroupe GIE jízdenky Intertrail do 3. srpna se slevou 10 %. Promo nabídka je dostupná pro všechny časové varianty Global pasů v kategoriích mládež, dospělý a senior, a to v 1. i ve 2. vozové třídě Prodej je umožněný v období od 22. 07. 2021 do 03. 08. 2021. V uvedeném prodejním období lze nabídku s 10 % slevou prodávat až s 90 denním obdobím předprodeje, informuje web Českých drah.

Dospělí držitelé Global Passu Interail mohou bezplatně přepravovat až dvě děti ve věku 4 až 12 let. Jízdenku Interrail lze zakoupit jako Global Pass pro celou Evropu nebo pro jednotlivé země (One Country Pass), upřesnil Petr Šťáhlavský z Českých drah s tím, že zakoupit lze několik druhů jízdenek s různou délkou platnosti od 15 dní do 3 měsíců a s různým počtem dní, ve kterých lze cestovat během jednoho měsíce.