Jak zjistit, jestli vy nebo vaši blízcí nespadli do režimu dodavatele poslední instance?

V režimu dodavatele poslední instance (DPI) stále zůstává řada domácností. Je docela dobře možné, že někteří jejich obyvatelé nevědí, že se v tomto režimu nachází a zbytečně přeplácí za vyšší ceny energie.

Dosud činnost ukončily tyto společnosti:

A-Plus,

Bohemia Energy,

Blue-gas,

Comfort Energy,

Corasta,

Eagle Energy,

Energie ČS,

Europe Easy Energy,

Kolibřík Energie,

Microenergy,

Ray Energy,

Skautská Energie,

X Energie.

Spotřebitelská organizace dTest upozornila, že podle jednotlivých DPI se v mnoha případech nepodařilo zákazníkům informace o vstupu režimu DPI doručit, případně zpět nepřišla žádná reakce.

Kromě vysokých cen za energie, které lidé bez informace o tom, že přešli do režimu DPI platí déle, než je nutné, hrozí i to, že po uplynutí 6měsíční lhůty přejdou do režimu neoprávněného odběru. Kromě toho, že v tomto režimu jim bude přerušena dodávka elektřiny či plynu, může neoprávněný odběr v krajním případě vést až k trestnímu stíhání v případě, že škoda přesáhne 10 000 Kč.

Neoprávněný odběr obvykle neskončí trestním oznámením, ovšem neoprávnění odběratelé musí počítat s požadavkem na náhradu způsobené škody a s dalšími nemalými náklady na obnovení dodávky energií, varuje šéfka dTestu Eduarda Hekšová.

Jak ověřit, u kterého dodavatele jste?

Abyste mohli zjistit, od koho aktuálně odebíráte energie, musíte znát kód EAN u elektřiny a kód EIC u plynu. Tyto kódy byste měli najít ve faktuře a smlouvě.