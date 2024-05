Jak spočítat, jaký máte nárok na dovolenou?

Autor: Depositphotos

Postup výpočtu nároku na dovolenou zaměstnance se před pár lety změnil. Od ledna 2021 platí, že se dovolená stanovuje podle počtu odpracovaných hodin.





Abyste mohli vypočíst samotný nárok, musíte znát:





výměru dovolené v týdnech,

svůj týdenní úvazek,

počet odpracovaných hodin v daném roce.

Zaměstnavatel by měl zaměstnanci určit základní výměru v týdnech, nikoli dnech, hodinách či jiných jednotkách. Tato výměra je pro všechny stejná a celkový nárok na dovolenou se krátí vůči neodpracovaným hodinám či zkráceným úvazkům, vysvětlila Ivana Brancuzká, country manažerka poradenské společnosti Crowe.

Do odpracované doby musíte započítat skutečně odpracovanou doba bez přesčasů. Pokud někdo pracuje na zkrácený úvazek a odpracuje určitou dobu nad svůj stanovený úvazek, a zároveň méně, než by odpracoval na úvazku plném, tato doba se nepovažuje za přesčas, ale započítává se do odpracované doby pro účely dovolené, informovala manažerka z poradenské společnosti s tím, že do odpracované doby se počítají vybrané absence, jako jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele, mateřská dovolená, návštěva lékaře, svatba, pohřeb, pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Zároveň však upozornila, že existují i absence, které se do odpracované doby počítají jen za určitých podmínek a jen do daného limitu. Jde o nemoc, karanténu nebo rodičovskou dovolenou. Tyto limitní absence se do odpracované doby počítají jen za situace, že jste jinak v daném roce odpracovali aspoň 12násobek své týdenní pracovní doby. Do těchto odpracovaných hodin se počítají jak skutečně odpracované hodiny, tak absence, které se počítají do odpracované doby vždy a bez omezení, uvedla Brancuzká a dodala, že do celkových odpracovaných hodin můžeme z limitních absencí započítat maximálně 20násobek týdenní pracovní doby. Hodiny nad tento limit už se do odpracované doby nepočítají a tím pádem ani nezvyšují nárok na dovolenou.

Příklad Zaměstnanec s týdenním úvazkem 40 hodin a základní výměrou dovolené v délce pěti týdnů si může spočítat celoroční nárok na dovolenou vynásobením těchto čísel (= 200 hodin). V daném roce odpracoval 461 hodin a k tomu 16 hodin neodpracoval z důvodu pracovního úrazu. Z důvodu čerpání rodičovské dovolené dále neodpracoval 1619 hodin. Vypočteme hodnotu skutečně odpracovaných hodin navýšených o hodiny absencí, které se do odpracovaných hodin počítají vždy a bez omezení: 461+16=477 hodin. Zjistíme, kolik násobků týdenního úvazku bylo odpracováno: 477/40=11,925. Zaměstnanec tedy neodpracoval aspoň 12násobek týdenní pracovní doby, a tak nelze žádné hodiny z limitních absencí, tedy 1619 hodin na rodičovské dovolené, započítat do odpracované doby. Číslo 11,925 zaokrouhlíme na 11, vydělíme pevnou konstantou 52 a vynásobíme celoročním nárokem na dovolenou ve výši 200, tzn. (11/52)*200=42,3. Nárok zaměstnance na dovolenou zaokrouhlíme nahoru na 43 hodin dovolené. Zdroj: Poradenská společnost Crowe

Zaměstnanci na dohodu a dovolená

Jak už jsme v minulosti informovali, nárok na placenou dovolenou mají od letošního roku i zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Změna platí pro všechny dohody, takže není nutné sepisovat nové smlouvy. Dohodářům vznikne nárok na placené volno, pokud v jednom kalendářním roce odpracují u jednoho zaměstnavatele aspoň čtyřnásobek týdenní fiktivní pracovní doby (20 hodin týdně, tj. aspoň 80 hodin za rok) a pokud délka pracovní doby bez přerušení činí nejméně čtyři týdny v kuse (28 kalendářních dnů).