Hrazená zubní prohlídka: Jakou změnu přinesl rok 2022?

S rokem 2022 byla zavedena tzv. agregovaná platba z veřejného zdravotního pojištění. Jde o měsíční paušál na každého registrovaného pacienta vč. dětí, který má zubařům pomoci udržet chod ordinací v dobách kdy je návštěvnost slabší.

Pokud dospělý pacient chtěl, mohl až do letoška k zubaři dvakrát ročně, aniž by měl jakékoliv potíže. Část lidí si proto zvykla pravidelně chodit k zubaři „na prevenci“ dvakrát ročně. Jenže agregovaná platba odhalila, co léta nikdo nevnímal. Preventivní prohlídka jako taková byla a je u dospělého člověka proplácena jeho zdravotní pojišťovnou jednou ročně. A to už léta. Druhá hrazená prohlídka z pohledu zdravotních pojišťoven ve skutečnosti žádnou prevencí nikdy nebyla, ač v ordinacích probíhala téměř identicky, vysvětluje Hana Válková na našem sesterském serveru Vitalia.cz v článku Část pacientů přijde o druhou „preventivní“ prohlídku u zubaře.

Ministerstvo zdravotnictví však po zavedení agregované platby podle Válkové zrušilo u druhé bezplatné zubní prohlídky dva kódy (00902 a 00947), pod kterými stomatologové vykazovali práci zdravotním pojišťovnám a pojišťovny jim ji hradily.

Plán zrušit kódy začal už na podzim vést k tomu, že část zubařů přestala pacienty na druhé zubní prohlídky objednávat. Někteří jim údajně řekli, že si druhou prohlídku budou muset platit ze svého, uvádí Válková s tím, že to je pouze částečná informace.

Dva zmíněné zrušené kódy totiž nahradil jeden nový kód (00905). Zubaři tedy i nadále mohou druhou prohlídku dělat, aniž by za ni pacient musel platit. Jenže vykázaný nový kód již nedostanou zaplacený zdravotními pojišťovnami zvlášť. Hodnota jejich práce je od ledna 2022 zahrnuta do výše zmíněné nové agregované platby, vysvětlila Válková.