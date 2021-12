Hello bank! od prosince zvýšila úročení na svém spořicím a běžném účtu. Hello spoření nově nabízí sazbu 1,8 % ročně na vklady do 200 tis. Kč. Hello účet (běžný účet) je nyní úročen 0,5 % ročně do 100 000 Kč.

Podmínky pro oba produkty platí pro nové i stávající klienty.