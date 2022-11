Fio banka nově umí tokenizovat Visa karty. Dostanete je tak do hodinek a do mobilů

Od 15.11. 202 Fio banka oficiálně podporuje u platebních karet Visa jejich tokenizaci. Do té doby ji podporovala jen u karet Maestro a Mastercard.





V praxi to znamená, že karty Visa od Fio banky je už možné zadávat do aplikací Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay. Platí to pro všechny typy jejích Visa karet, tj, debetní i kreditní, soukromé i firemní.





Tímto Fio banka patří mezi 4 banky, které v ČR podporuji všechny dostupné platební technologie, tj. Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay a Google Pay. Kromě Fio banky je podporují ještě Česká spřitelna, Komerční banka a MONETA Money Bank.