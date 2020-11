Equa bank spustila novou verzi aplikace žádosti půjčku

Equa bank má novou verzí aplikace on-line žádosti o Minutovou půjčku. O půjčku můžete zažádat online na webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Využít ji mohou jak noví, tak stávající klienti. Jestliže už u Equa bank máte účet, banka po vás při vyplňování žádosti bude chtít jen ty údaje, které dosud nemá k dispozici nebo je potřebuje aktualizovat.

Chtěli jsme, aby byl jednodušší nejen proces samotné žádosti, ale aby tak působilo i prostředí aplikace. Je proto nyní graficky čistá a přehledná, s intuitivními prvky a snadnou orientací. Nejpodstatnější však je, že zažádat o spotřebitelskou půjčku u Equa bank je nyní snazší a uživatelsky přívětivější, říká Michal Hanousek, ředitel oddělení úvěrových produktů, Equa bank.

Aplikaci také využívá informace dostupné podle PSD2 pro AISP. Pro žadatele, kteří nejsou klienty Equa bank, to znamená usnadnění vyplňování žádosti. Místo nahrávání nebo předávání výpisů z účtů se přihlásí prostřednictvím aplikace do internetového bankovnictví své hlavní banky a potvrdí tím předání informací o svém platebním účtu do Equa bank. Banka poté zmíněné informace využije pro vyhodnocení žádosti o půjčku. K vyřízení Minutové půjčky (od 5000 do 700 000 Kč) potřebujete fyzicky jen jeden doklad totožnosti. Zbytek můžete vyřídit online, a pokud banka vaši půjčku schválí, peníze vám mohou poslat už do tří minut.