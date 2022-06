Dlužníky na výživném chce stát vyloučit z hazardu. Nově se budou zapisovat do rejstříku

Autor: Depositphotos

Do Rejstřík vyloučených osob z hazardních her se od července začnou zapisovat také osoby, které neplní své vyživovací povinnosti k nezaopatřenému dítěti, na které je přiznáno náhradní výživné. Informace vyplývají ze zprávy Ministerstva financí.

Neplatiče výživného zapsané v rejstříku provozovatel nesmí vpustit do herního prostoru a nesmí jim umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. Zápis těchto lidí do Rejstříku bude probíhat automaticky z moci úřední, stejně jako jejich případné vymazání, informuje zpráva ministerstva s tím, že výmaz nebude možný na základě žádosti dotčeného člověka, protože ho provede přímo Ministerstvo financí až poté, co se dozví o výmazu z příslušného rejstříku Ministerstva práce a sociálních věcí.





Stát loni na daních z hazardních her vydělal zhruba 12,5 mld. Kč. Dodatečné daňové inkaso ale nesmí být překážkou pro odpovědnou politiku státu, který se musí snažit eliminovat negativní dopady hazardního hraní na naši společnost. Jedním z efektivních preventivních nástrojů je náš Rejstřík vyloučených osob z hazardního hraní, ve kterém je aktuálně zapsáno více než 190 tisíc osob především v insolvenci nebo pobírajících sociální dávky, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Rejstřík vyloučených osob z hazardních her je neveřejným informačním systémem státu. Jeho správcem je Ministerstvo financí.

Zajímavé je, že z aktuálního počtu více než 190 tisíc zapsaných v Rejstříku je 3444 osob zapsáno na vlastní žádost. Počet dobrovolných zápisů podle ministerstva navíc dlouhodobě roste. Nejvíce osob v Rejstříku ale tvoří lidé zapsaní z moci úřední z důvodu insolvence či úpadku (106 119), pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi (60 584) a společně posuzované osoby pro dávky (23 759), přičemž někteří jsou zapsáni z více uvedených důvodů najednou.

Za vpuštění osoby z Rejstříku do herny či kasina hrozí podle zákona o hazardních hrách pokuta do 50 mil. Kč. Pokud provozovatel umožní osobě z Rejstříku zřídit nebo používat uživatelské konto pro hazardní hry, může mu být uložena pokuta do 3 mil. Kč.