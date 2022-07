Direct pojišťovna zruší své pobočky. Soustředí se na web, mobilní aplikaci a zprostředkovatele

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Všech 7 poboček Direct pojišťovny do konce července 2022 skončí. Za sedm let naší existence se klient neustále mění. Dnes vidíme, že už nás lidé nemají takovou potřebu kontaktovat napřímo a chtějí vše vyřešit sami, online a v čase, který jim vyhovuje, říká mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje. Obrovský růst zájmu klientů o online řešení se odráží také v tom, že ke konci července ruší svých sedm poboček a soustředí energii do klientského zážitku v chatu nebo na call centru, uvádí pojišťovna.

V praxi to znamená, že Direct pojišťovna zruší své pobočky v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze. Znovu tak půjde čistě o online pojišťovnu, která své produkty a služby prodává napřímo, nebo přes zprostředkovatele, ale již bez poboček.





Stejnou strategii má od počátku i Pillow pojišťovna, která své služby prodává online, nebo přes zprostředkovatele.

Direct pojišťovna se specializuje na neživotní pojištění. Podle výroční zprávy obsluhuje přes 400 000 klientů.