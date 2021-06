Direct nabízí nové připojištění na Covid-19

Pojišťovna Direct od 1. června nabízí připojištění na Covid-19 k cestovnímu pojištění. To je určené pro situace, kdy by se klient nakazil v zahraničí nebo musel do karantény. Je možné jej sjednat pro cesty do zemí EU, na Island, do Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a Velké Británie.

Připojištění stojí 20 Kč za den a při onemocnění covidem-19 v zahraničí zaplatí léčebné výlohy jako léky, ošetření, hospitalizaci či repatriaci do limitu 3 miliony Kč.