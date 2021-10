Direct auto nabídne první služby. Přezutí do 5 minut a náhradní vůz

Nově vznikající společnost Direct auto, která je sesterskou společností Direct pojišťovny, bude nabízet klientům skupiny Direct family první servis a autoslužby.

Klienti budou moci u společnosti Direct auto využít službu přezutí kol do 300 sekund (tedy do 5 minut) s tím, že pokud to pojišťovna v časovém limitu nestihne, bude mít klient službu bez poplatku. Kromě přezutí kol chystá Direct pro klienty také tzv. garanci mobility, tedy vypůjčení náhradního vozu. To mohou využít všichni zájemci. Ale klienti Direct pojišťovny mohou službu získat bezplatně v případě, že se bude jejich vůz u Direct auto opravovat déle než 24 hodin.

Dále chceme například zavést on-line odbavení servisu v appce, virtuální autobazar s přímým vstupem pro klienty Direct pojišťovny nebo správu auta v mobilu, nastínil další plány Petr Lehký, ředitel společnosti Direct auto.

Služby jsou zatím dostupné jen lokálně. Poté, co Direct pojišťovna koupila pražské servisy Autotrio Praha a NH Car, nyní pořizuje také brněnské Autocentrum K.E.I. (koupi ještě musí posvětit antimonopolní úřad).