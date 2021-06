Digitální karta k operativnímu leasingu nabídne kompletní informace o voze a užitečné služby

Řidiči, kteří jezdí ve vozech pronajatých přes operativní leasing od společnosti LeasePlan, si mohou nově do mobilního telefonu stáhnout digitální kartu vozu. Ta obsahuje všechny potřebné informace o automobilu i o službách, na které mají v rámci operativního leasingu nárok. Zároveň se mohou prostřednictvím karty kdykoli spojit se společností LeasePlan.

Kartu vozidla je možné nahrát do aplikace Yourwallet pro Android nebo Wallet pro iOS. Jde o digitální peněženku, kam mohou uživatelé nahrávat platební karty, letenky nebo vstupenky. K nahrání je potřeba získat od LeasePlan unikátní QR kód, který jim společnost zašle e-mailem.

Karta je dostupná zdarma a po první registraci je možné ji využívat bez dalšího přihlašování.

Digitální karta založená na platformě Your Pass poskytne řidičům velmi rychlé a přímé spojení s LeasePlanem. Snadno si na ní vyhledají potřebné informace. Nemusejí se přitom obávat, že by jim zabrala hodně místa v paměti telefonu, protože není koncipována jako samostatná aplikace. To je její podstatná výhoda, uvedl Martin Brix, generální ředitel společnosti LeasePlan ČR s tím, že řidiči najdou na kartě užitečné odkazy, které mohou využít kupříkladu pro přivolání silniční asistence, pro objednání do servisu či nahlášení škodní události, při vrácení vozidla po skončení leasingu anebo při ztrátě dokladů od auta.

Další volby je nasměrují na telefonní nonstop linku LeasePlanu, jiné automaticky otevřou předvyplněný elektronický formulář, který stačí doplnit a jednoduše odeslat, další vedou na webové stránky s podrobnějšími informacemi. Každý řidič také nalezne na kartě výčet služeb, které má sjednané, může zde aktualizovat stav najetých kilometrů nebo vyhledat nejbližší pneuservis.