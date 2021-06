Antivirus poběží až do konce roku. Uznávat se budou jen výdaje na karanténu či izolaci na žádostech do konce října

Vláda schválila prodloužení platnosti programu Antvirus až do konce letošního října. Fungovat ale bude jen v omezené míře. I nadále bude k dispozici už jen režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci kvůli onemocnění Covid-19.

Nově je stanovena platnost programu Antivirus do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku, uvádí zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že nejzazší datum, ve kterém může zaměstnavatel s Úřadem práce ČR uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku, bude 31. říjen 2021. Pak už nebude možné uzavírat nové dohody z důvodu zajištění výplat příspěvků do konce roku.

Doba uznatelnosti výdajů je období, za které je možné příspěvek zaměstnavateli poskytnout. Tedy období, ve kterém vznikají překážky v práci, nikoliv období, ve kterém je příspěvek poskytován či ve kterém je nutné předložit žádost nebo vyúčtování.

Smyslem programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ je zmírnění dopadů epidemie na zaměstnanost. Zaměstnavatelům jsou jeho prostřednictvím refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci.