Dárci krve mohou být nově i homosexuální muži

Autor: Depositphotos

Od 1. července 2024 platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem. V účinnost totiž vstoupila vyhláška, díky které nebudou z možnosti darovat krev vyřazování homosexuální muži, jako tomu bylo doposud.





Je to díky spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství ČLS JEP a vychází z mezinárodně akceptovaných doporučení.

Každý zdravý Čech, který chce pomoci zachránit životy a dát krev, by měl mít tu možnost. Naše metodika zohledňuje požadavek na individuální posouzení rizik vázaných na sexuální aktivity u každého zájemce o darování, a to aniž by bylo kritériem pohlaví nebo sexuální orientace dárce, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Nově budou jako dárci krve vyřazeny osoby, které měly chráněný nebo nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem (nebo s více partnery) v posledních 4 měsících, avšak nezávisle na jejich pohlaví nebo sexuální orientaci. Už dnes ale fungují pravidla posilující bezpečnost příjemců odebrané krve, takže pro příjemce se nic nemění a jejich maximální bezpečnost je zachována.

I nadále dárce krve před odběrem bude vyplňovat dotazník, ve kterém uvede omezení, kvůli kterým by neměl darovat krev. Jsou mezi nimi například prodělané nemoci, chronické nemoci nebo například užívání antibiotik. Důvodem k vyřazení je také cestování do některých rizikových zemí, tetování nebo přisáté klíště.