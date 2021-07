Curve mění obchodní podmíky, bude zkoumat použití karty pro soukromé nebo firemní potřeby

Litevská společnost Curve Europe UAB, která se stará i o české zákazníky, od 6. září 2021 mění všeobecné obchodní podmínky (verze 1.2). Pro nové zákazníky však platí již od 8. července 2021. Hlavní změny:

Surve send končí

Curve od 6. 9. 2021 ukončí službu Curve Send, která umožňuje posílání peněz (nejen) mezi uživateli Curve. Všechny peníze, které odejdou do 5. 9. 2021 včetně však lze vyzvednout, následující den služba skončí.

Vrácení platby v čase zpět

Služba Go Back in Time byla dočasně prodloužena na 90 dnů, se nyní vrací zpět na stále slušných 30 dnů. Jde o službu, se kterou si můžete do 30 dnů od transakce nechat platbu přeúčtovat na jinou platební kartu v aplikaci Curve. Maximální limit této služby v ekvivalentu 5000 GBP se nemění (cca 150 000 Kč).

K penězům se dostanete 6 let

Pokud službu Curve zrušíte a zůstanou vám tam peníze, budete mít k nim přístup po dobu 6 let od zrušení účtu. Ty si vybere z karty Curve Cash.

Soukromé nebo pro podnikání

Curve začne rozlišovat, zda její kartu používáte k soukromým výdajům, nebo k podnikání. Pokud v Curve máte firemní kartu (označení Business, Commercial apod.), nesmíte ji podle obchodních podmínek používat k soukromým výdajům. Pokud chcete platit soukromé výdaje, máte Curve požádat o spotřebitelskou kartu Curve.

Jakým způsobem toto Curve bude sledovat je otázkou, pravděpodobně jde o preventivní ochranu Curve.