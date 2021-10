ČSOB: Za pořízení ekologické karty můžete získat elektrokolo

Od 1. října 2021 Poštovní spořitelna klientům s Poštovním účtem nabízí možnost pořídit si platební karty vyrobené v souladu s přírodou ze 100% recyklovaného plastu. Ekologickou kartou pro klienty naplňujeme naši strategii udržitelnosti. Poštovní spořitelna jako součást silné finanční skupiny ČSOB podporuje udržitelný byznys a již nyní si klienti skupiny ČSOB mohou vybrat z řady produktů a služeb, které ctí udržitelnost a zodpovědný přístup k ekologii, říká k produktové novince Přemysl Hanzelka, ředitel Řízení segmentu Poštovní spořitelna.

Pro ČSOB není ekologická karta novinkou, představila ji přesně před rokem, aktuálně ji podle banky využívá cca 26 000 držitelů. Karta je vyrobena z recyklovatelného plastu a pro svou výrobu využije 3,18 gramů průmyslového a domácího odpadu. Díky tomu nezatěžuje životní prostředí a snižuje uhlíkovou stopu.



Autor: Československá obchodní banka, a. s. Od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 probíhá soutěž ČSOB. Při požízení ekologické karty můžete vyhrát elektrokolo. (1. 10. 2021)

Nově je však zařazena do nabídky na poštách i online. Pokud si v průběhu října 2021 založíte Poštovní účet s ekologickou platební kartou a do 30. 11. 2021 s ní zaplatíte v objemu min. 5000 Kč, budete automaticky zařazeni do slosování o jedno ze sedmi elektrokol.

Sjednáním ekologické karty navíc přispějete na výsadbu stromů v Česku prostřednictvím skupiny ČSOB.