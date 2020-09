ČSOB má novou aplikaci DoKapsy

ČSOB dnes 24. září 2020 spouští novou aplikaci DoKapsy. Můžete v ní mít uloženy všechny platební karty, věrnostní kartičky různých obchodníků, využívat slevy nebo si v ní nastavit mobilní placení. Zatím je jen pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny. Aktivovat si ji můžete v internetovém bankovnictví od ČSOB a funguje na mobilech s operačním systémem Android 5.1 a vyšším nebo iOS 11 a vyšším. Do konce roku by ale měla být dostupná všem uživatelům bez ohledu na to, u jaké banky mají účet.

DoKapsy od ČSOB se liší od jiných a na nákupy zaměřených mobilních peněženek tím, že slučuje všechny platby za každodenní výdaje s věrnostními kartami a s exkluzivními slevami šitými na míru do jedné aplikace. Lidé tak mohou s její pomocí vyrazit na nákupy pouze s mobilem v kapse. Klient se dotýká jen vlastního mobilu a platí za různé služby, které si aktivuje jednoduše přímo z aplikace, uvádí Michaela Lhotková, výkonná ředitelka ČSOB pro platební řešení a inovace.



Autor: ČSOB a. s. V aplikaci můžete mít všechny platební karty, věrnostní kartičky různých obchodníků, využívat slevy nebo třeba platit za parkování.

Platit s ní v současnosti můžete také za parkování. Služba už funguje například v Ústí nad Labem, Letohradu nebo Moravských Budějovicích. ČSOB slibuje, že v budoucnu budou přibývat další města a další funkce, jako je třeba placení jízdenek v MHD. Nebude už nutné stahovat více aplikací a shánět čísla, na kterých lze přes SMS zaplatit za parkování nebo jízdenku, protože vše potřebné se soustředí v jedné apce, vysvětluje Michaela Lhotková.

Navíc si s aplikací můžete aktivovat i placení mobilním telefonem přes Google Pay, můžete mít přehled plateb kartou a ušetříte, díky vrací části peněz při cestování nebo placení. Ušetřit můžete také využíváním nabídek z věrnostního programu Svět odměn a partnerského programu ČSOB Premium.