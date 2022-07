ČSOB dá k nově založenému dětskému účtu až 600 Kč. Akce trvá do konce září 2022

Autor: Depositphotos

Československá obchodní banka (ČSOB) má letní akci pro rodiče dětí ve věku od 8 let, kterým nechají založit účet. Ten můžete založit online (pokud máte své vlastní internetové bankovnictví), osobně na pobočce nebo po telefonu.

Banka dítěti připíše na účet 600 Kč, pokud rodič splní následující podmínky:





Prvních 200 Kč banka pošle na účet za samotnou za samotnou aktivaci účtu.

Druhých 200 Kč dítě dostane, když do 30 dnů od založení účtu zaplatí kartou.

Pokud navíc ve stejném období, tedy do 30 dnů, použije mobilní aplikaci ČSOB Smart, banka mu připíše na účet dalších 200 Kč.

Odměnu banka dítěti na účet pošle automaticky nejpozději do žé dnů od splnění každé jednotlivé podmínky.

Dětský účet můžete založit dětem ve věku o narození do 18 let. Součástí účtu je spořící účet, na kterém je aktuální zhodnocení ve výši 3,3 % ročně.

Od 8 let (právě těchto dětí se týká akce banky) pak mohou mít děti k účtu platební kartu s týdenním limitem 500 Kč. Pro mládež mezi 15. a 18. rokem se týdenní limit může zvýšit až na 2000 Kč. Od 18 let pak jako rodiče přestáváte mít k účtu přístup a účet se změní na standardní účet Plus Konto už bez jakýchkoli limitů.

Používání dětského běžného účtu je jiné, než účet pro dospělé osoby. Děti do 15 let si mohou v internetovém bankovnictví pouze zobrazit zůstatek, historii plateb a případně se mohou podívat na PIN kód platební karty, pokud ho zapomněly. Od 15. narozenin jim pak mohou rodiče aktivovat zasílání plateb s nastaveným limitem. Také si mohou platební kartu nahrát do chytrých hodinek nebo do mobilního telefonu.

Všechny ostatní změny, a to včetně zakládání produktů, mohou provádět jen jejich rodiče (či obecně dospělí).

Akce trvá do 30. září 2022.