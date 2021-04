ČSOB zrušila podmínku pro bezplatné vedení základních účtů, nově jsou skutečně bez poplatků

Podmínky pro bezplatné vedení do 31. 3. 2021

– příjem/vklad min. 10 000 Kč měsíčně

- nebo mladí do 26 let

- nebo maminky na mateřské a rodiče na rodičovské

- nebo lidé nad 58 let s příjmem min. 5000 Kč měsíčně

- nebo ZTP s příjmem min. 5000 Kč měsíčně

