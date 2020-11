Conseq vstoupil na trh pasivních investic, spouští vlastní ETF fond

Conseq uvedl na trh vlastní fond s indexovou investiční strategií – Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Iinvestičním cílem tohoto fondu je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF. Tím by měl dosahovat obdobné výkonnosti a zvýšit atraktivitu pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Zapojením Conseq Indexového ETF Aggressive ESG do nabídky dáváme našim klientům efektivní příležitost rozložit investiční riziko svých portfolií ve prospěch pasivní investiční strategie stvořené jednou z nejrenomovanějších světových investičních společností a být při tom ještě odpovědnější k našemu společnému sociálnímu a životnímu prostředí, komentuje Lukáš Vácha, obchodní ředitel Conseq Investment Management, a.s. Conseq Indexový je pro investory vhodným doplňkem k aktivně řízeným fondům. Výhodou je nejen nízká nákladovost fondu a zajištění do CZK, ale také možnost investovat již od nízkých částek, dodává Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a.s.

Do fondu je možné investovat pravidelně již od 500 Kč měsíčně, jednorázově pak od 10 000 Kč s tím, že následné jednorázové pokyny mohou začínat již na 500 Kč. Očekávaná nákladovost fondu je 1,7 %.

Investiční styl spočívá ve snaze co nejvíce se přiblížit výnosu podkladového aktiva, většinou akciového, dluhopisového nebo komoditního indexu. ​

Proto Conseq přichází s novým fondem, který tato kritéria splňuje. Jak už název napovídá, jedná se o dynamické portfolio, zaměřené především na veřejně obchodované akcie, v menší míře pak na dluhopisy a alternativní ​investice.

Pasivní strategie jsou dnes odpovědné za skoro polovinu obchodů na regulovaných akciových trzích a jejich tržní podíl stále roste. Investor, který chce v současné době vydělat a zároveň minimalizovat riziko efektivní diverzifikací, tak čelí čím dál tím významnější výzvě, rozkládat své peníze nejen mezi různé třídy aktiv, ale i mezi aktivní a pasivní strategie.