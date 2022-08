Co dělat, když vám poštou přijde neobjednaná zásilka?

Autor: Depositphotos

Spotřebitelská organizace dTest upozornila na množící se případy neobjednaných zásilek. Tedy zásilek, které jsou doručeny, aniž byste si je objednali nebo kdy dokonce komunikovali s dodavatelem.

Podle dTestu je podnikatel oprávněn vám zaslat plnění jen v případě, že si to přejete. V praxi je běžné, že tuto vůli spotřebitel vyjádří objednávkou.





Pokud si však spotřebitel nic neobjednal, může být takové zasílání posuzováno jako o agresivní obchodní praktika, kterou mohou dozorové orgány sankcionovat, informovala Eduarda Hekšová, šéfka organizace dTest.

Spotřebitel podle ní v takovém případě není povinen na své náklady nic vracet. Dokonce není ani nutné společnost o doručení neobjednané zásilky informovat, upozornila Hekšová s tím, že pokud by po vás odesilatel zboží požadoval zaplacení balíku, musí dokázat, že jste si ho objednali.

V poslední době se na nás spotřebitelé obrací zejména se stížnostmi na polskou společnost Stander Sp. z.o.o., na kterou jen během letošního roku evidujeme stovky stížností, uvedla ředitelka spotřebitelské organizace.

Často přitom není zřejmé, odkud daná společnost získala osobní údaje adresáta. Platí, že podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitelů bez jejich souhlasu, jestliže k tomu není jiný právní důvod. Pokud tento zákonný důvod není dán, může spotřebitel dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) požádat o výmaz svých osobních údajů z databáze podnikatele, zdůraznila Hekšová a dodala, že podnikatel je povinen vám s tímto požadavkem vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do měsíce od podání takové žádosti. O výmazu by vás měl podnikatel zároveň informovat.

Pokud vás nevyžádané zásilky obtěžují, doporučuje Hekšová podat písemnou žádost (ideálně doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.