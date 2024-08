Chcete si na dovolené půjčit auto? Na tyhle věci si musíte dát pozor

Mnoho turistů v dovolenkové destinaci nechce být po příletu letadlem odkázaných na veřejnou dopravu a proto hned míří do půjčovny aut. Ještě před tím je ale dobré mít na paměti několik věcí.





Většina autopůjčoven dnes umožňuje sjednání zápůjčky vozu předem online. Vy se tak můžete v klidu seznámit s nájemní smlouvou, podívat se do obchodních podmínek a rozmyslet si, jaké auto bude pro vaši dovolenou to pravé. Před vytvořením online rezervace máte navíc čas se podívat na recenze dané autopůjčovny.

Jak upozornila Eduarda Hekšová, šéfka spotřebitelského sdružení dTest, i když dostanete cenovou nabídkou s nějakým konkrétním modelem vozu, autopůjčovna vám smí nakonec poskytnout i jiné auto, které ale musí být ve stejné třídě jako zobrazený model. Prozkoumejte tedy, jaké třídy aut půjčovna nabízí, abyste byli v obraze a nenechali si vnutit vůz z jiné třídy, který nesplňuje požadavky té, jež jste si objednali.

V samotné smlouvě byste se měli zaměřit na uvedený rozsah a výši pojištění vozidla, tedy na pojistné limity, rozsah krytí rizik a výši případné spoluúčasti v případě pojistné události. V rámci rozsahu pojištění je dobré si ověřit, zda pojištění zahrnuje i pojištění čelního skla nebo zda je vůz pojištěn proti krádeži. Důležité je také

seznámit se s podmínkami vrácení vozidla. Ty můžou upravovat například maximální denní limit najetých kilometrů nebo to, v jakém stavu má být nádrž vozidla při jeho vrácení, radí Hekšová s tím, že u některých autopůjčoven se můžete setkat s pojmem CDW (Collision Damage Waiver – tedy něco ve smyslu odpuštění odpovědnosti za škody). V případě tohoto ujednání se spotřebitel nemusí vůbec na pojištění vozidla podílet a pouze autopůjčovně zaplatí předem sjednanou částku. Výše takového poplatku se pak odráží i od hodnoty půjčeného automobilu. Je ale vždy dobré ověřit, zda se jedná o zcela nulovou spoluúčast nebo zda některé části automobilu podléhají klasickému pojištění .

Při sjednávání věnujte pozornost i tomu, jestli pojišťovna požaduje pro placení debetní (k běžnému účtu) nebo kreditní (úvěrovou) kartu. Některé autopůjčovny vyžadují pouze kartu kreditní, na které zablokují depozit o určité částce, kterou vám v případě vrácení vozidla bez problému vrátí. Autopůjčovny volí tuto strategii primárně z toho důvodu, že v případě, kdy dojde k některé pojistné události, mohou na kreditní kartě částku pohodlně strhnout i v případě, že na ní nebude dostatek finančních prostředků, a bude nutné jít do mínusu. V případě kreditní karty totiž po spotřebiteli bude vymáhat tuto částku nadále jeho banka, vysvětlila šéfka dTestu a dodala, že auto si půjčíte i s kartou debetní, ale pak je často zapotřebí následně dokoupit plné havarijní pojištění.

Rozmyslete také, kdo bude auto řídit nebo zda se u volantu bude střídat víc osob. Je možné smluvně zajistit, že auto může řídit i více osob, ale to může zvýšit jak výši pojistného, tak samotnou cenu pronájmu vozidla. Pokud by dopravní nehodu způsobila osoba, která není uvedena ve smlouvě, může po ní být v souladu s konkrétními obchodními podmínkami požadována náhrada plné výši škody, varuje Hekšová, podle které roli může hrát i věk řidiče, protože obchodní podmínky někdy stanovují, že např. v případě řidiče do 25 let nebo nad 65 let bude pojistné vyšší nebo zaplatíte poplatek navíc.