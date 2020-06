 »   »  České dráhy zahajují opětovný prodej rezervací

České dráhy obnovují od 2. června 2020 prodej rezervací u vnitrostátních místenek a rezervaci míst pro přepravu kol, a to na devíti vlakových linkách. Rezervaci na ostatní vlakové spoje si bude možné koupit už od půlnoci z 2. na 3. června 2020. Kromě spojů SC Pendolino ale bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.

Import dat o jednotlivých spojích do rezervačního systému probíhá na jednotlivých linkách postupně. Ode dneška obnovujeme prodej rezervací na čtyřech expresních a pěti rychlíkových linkách. Ostatní vnitrostátní vlaky pak do rezervačního systému doplníme do dnešní půlnoci, říká Jakub Chmelík, ředitel Odboru cenotvorby Českých drah.

Podle Chmelíka si cestující už dnes mohou koupit rezervace do vlaků na hlavních trasách, konkrétně třeba z Prahy do Brna, Ústí nad Labem nebo Plzně, ale také na mimopražských trasách, jako je linka z Brna přes Břeclav do Olomouce nebo z Pardubic a do Liberce.