 »   »  České dráhy ruší další omezení. Obnoví mezistátní spoje do Berlína a Vídně

Od neděle 14. června do úterý 16. června končí další dopravní omezení Českých drah. Znovu vyjedou rychlovlaky Railjet do Vídně a Grazu, rozšíří se také počet spojů Berliner do Německa. Současně budou obnoveny i přeshraniční osobní vlaky do Rakouska a Německa. K běžnému jízdnímu řádu se vrátí také spoje SC Pendolino na lince mezi Prahou a Ostravskem a také Jižní expresy do Českých Budějovic i Lince. Nově pojedou i vlaky Západní expres mezi Prahou a Plzní.

Postupně obnovíme od neděle 14. června do úterý 16. června provoz dalších mezistátních vlaků. Od 14. června se vracíme u vlaků Berliner k plnému jízdnímu řádu do Německa, a to včetně plánovaných cílových stanic v Hamburku a Kielu. Od pondělí 15. června pak v plném rozsahu obnovíme mezistátní dopravu Railjety Vindobona a Jižními expresy do Vídně, Grazu a Lince. Ve stejný den obnovujeme také regionální přeshraniční spoje do Německa a Rakouska, vyjmenovává Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.