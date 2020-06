České dráhy o víkendu obnoví první noční vlaky

České dráhy zahájí během posledního červnového víkendu provoz některých nočních vlaků. Ty vyjedou po téměř tříměsíční pauze vyvolané pandemií COVID-19. Noční vlak z Prahy do Popradu, Košic a Humenného sveze cestující poprvé v noci z pátku na sobotu 26. / 27. června, jeho součástí budou také lůžkové vozy. Vlak z Prahy přes Linec a Innsbruck do Curychu pojede poprvé v noci z neděle na pondělí 28. / 29. června. O provozu dalších nočních spojů se má ještě jednat.

V případě příznivé epidemiologické situace uvažujeme o zprovoznění nočního spojení mezi Prahou a Krakovem. Zavedení vlaku ale nemůžeme uspěchat, naší prioritou je zajistit cestujícím komfort a samozřejmě přitom vyhovět požadavkům hygieniků. O tomto spojení proto uvažujeme výhledově v polovině července, říká Petr Vondráček, ředitel Odboru dálkové dopravy Českých drah.

Jedná se také o vlaku jezdícím na trase z Vídně přes Břeclav a Bohumín do Berlína a zpět. Během léta ale pravděpodobně nebude fungovat přímé spojení z Prahy do Varšavy, ani spoje zajišťované lůžkovými a lehátkovými vozy polských a maďarských železnic ve spojích z Vídně a Budapešti do Varšavy nebo z Budapešti do Berlína. Cestující z České republiky naopak nepřijdou o noční sezónní vlaky z Bohumína k polskému Baltu (Svinoústí, Kolobřehu a Helu). V provozu budou od noci 26. / 27. června, prozatím ale bez lůžkových vozů.