Česká pošta se zbaví 300 poboček. Vláda odsouhlasila její transformaci

Autor: Depositphotos

Česká pošta by měla v průběhu následujících 2 let projít celkovou transformací, který ji má zachránit před krachem. Odsouhlasila to 22. března 2022 vláda Petra Fialy. Transformaci připravilo Ministerstvo vnitra spolu s Českým telekomunikačním úřadem.





Česká pošta se už několik let potýká s neřešeným ekonomickými problémy a s klesajícím zájmem lidí o její služby.





Pošta má dva základní problémy. Je to špatné financování, respektive dluh, který tady zanechala minulá vláda, která si u pošty objednávala řadu služeb, ale neplatila za ně. Neposkytla dostatečné finanční prostředky, takže je tam ztráta z provozu služeb, která se shromažďovala po léta a předcházející vláda neudělala vůbec nic pro to, aby si s tou situací poradila. Druhý velký problém, který občané pociťují a zmiňují, je kvalita služeb a celkové fungování České pošty, uvedl premiér Petr Fiala.

Transformace má oddělit státní a komerční služby pošty včetně změny právní formy komerční části na akciovou společnost, která zůstane ve 100% vlastnictví státu. Poštu však čeká velký zásah do počtu jejích poboček. Ten má poklesnout z dosavadních 3200 na 2900. To však nemá mít vliv na poskytování služeb.