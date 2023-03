Počet obyvatel ČR vzrostl jen díky migrantům. Více lidí zemřelo, než se narodilo

Autor: Depositphotos

Česká republika měla ke konci roku 2022 celkem 10 533 399 obyvatel. To je o 16 692 více, než o rok dříve. Není to však díky tomu, že by se u nás narodilo více dětí. Česká populace stárne a více lidí zemřelo, než přišlo na svět.





V roce 2022 zemřelo podle dat Českého statistického úřadu (ČSU) 120 207 lidí a narodilo se „jen“ 99 834 dětí. Tím jsme dosáhli záporného záporného přirozeného přírůstu obyvatelstva ve výši 20 373 lidí. Dobrou zprávou (mezi těmi smutnými) je, že počet dětí, které zemřely před dosažením prvního roku života, klesl na 230. To naši zemi řadí mezi nejlepší na světě v eliminaci úmrtnosti dětí krátce po narození.





Růstu počtu obyvatel jsme dosáhli díky migraci. V loňském roce se k nám totiž přistěhovalo 57 126 lidí. Přitom naši zemi opustilo pouze 20 061 lidí, uvádí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Další dobrou zprávou je, že se Češi méně rozváděli, vloni skočilo pouze 19 324 manželství. A naopak nová manželství uzavřelo mnohem více lidí, celkem 54 503.