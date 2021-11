Česká pošta garantuje doručení do Štědrého dne při podání do 22. prosince

Pokud na České poště podáte balík do přepravy do 22. prosince vč., garantuje dopravce jeho doručení do Štědrého dne. Rozhodný den platí pro všechny druhy balíkových zásilek. Informace vyplývá ze zprávy České pošty.

Při objednávkách na e-shopech je potřeba počítat s časem pro zpracování objednávky ze strany prodejců, kteří následně předávají zásilky České poště, upozornil mluvčí Matyáš Vitík., který zároveň připomněl, že Balíkovny jsou nyní na všech pobočkách České pošty a fungují i u externích subjektů. Celkem tak lze využít přes 5000 Balíkoven pro podání a vyzvednutí balíků.

Česká pošta nedávno představila novou službu, kterou konkuruje Zásilkovně a to zasílání balíků mezi Balíkovnami. Srovnání Zásilkovny a České pošty si můžete přečíst v článku Souboj České pošty se Zásilkovnou vám zlevní posílání balíků